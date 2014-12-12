Юрист пояснила суть иска к разработчику лекарства от рака

Ирина Гриценко указала, что Минпромторг имел претензию к компании-разработчику из-за пунктов госконтракта.

На территории России разработали уникальное лекарство от рака "Афотид", однако на компанию-создателя медицинского препарата подали в суд. В чем суть претензий истца к ответчику в интервью ведущей Анастасии Букреевой для телеканала "360.ru" пояснила медицинский юрист Ирина Гриценко. Она акцентировала внимание аудитории на то, что имеется в виду дело, связанное с наличием государственного контракта.

И вопрос стоял, исполнен этот госконтракт или нет. То есть фактически суд рассматривал обыкновенный хозяйственный спор. Здесь не стоял вопрос о медицинском применении, не стоял вопрос об эффективности препарата. Ирина Гриценко, эксперт

В рамках рассмотрения дела ответчик в доказательство своей позиции раскрыл инстанции дополнительные обстоятельства, которые касались регистрации препарата, а также наличия разрешения, положительных отзывов, данных о депонировании штамма и начале производства. Такие сведения предоставлены суду в виде документов.Суд не ставит вопрос о том, как работает сам препарат или насколько он эффективен. Юрист указала, что пока что можно говорить исключительно о том, что суд подтвердил исполнение всех этапов реализации госконтракта. Именно в этом и заключалась претензия со стороны Минпромторга. Чиновники считали, что имела место быть просрочка выполнения четвертого этапа исследовательских работ.

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Фото и видео: 360.ru