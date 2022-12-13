В Петербурге разработали препарат для лечения закупоренных тромбами сосудов

Так, доклинические испытания показали, что лекарство позволяет снять симптомы заболевания, спасти сосуды легких, а, следовательно, продлить жизнь пациенту. Препарат позволит пациенту подготовиться к операции по удалению тромба.

Препарат для больных с тромбозом легких и его последствиями разработали ученые из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени В. А. Алмазова. Об этом 20 февраля пишет ТАСС.

Так, доклинические испытания показали, что лекарство позволяет снять симптомы заболевания, спасти сосуды легких, а, следовательно, продлить жизнь пациенту. Препарат позволит пациенту подготовиться к операции по удалению тромба.

Доклинические исследования проводились на лабораторных крысах, которым ввели вещество. Чтобы узнать результаты, специалистам нужно было сделать сотни микрофотографий. Ученые ЛЭТИ предоставили медикам программу, предназначенную для автоматического анализа снимков с помощью искусственного интеллекта.

Если ученые получат положительные результаты клинических испытаний препарата, то его выведут на рынок в качестве лекарства от легочной гипертензии.

Тромбоэмболическая легочная гипертензия появляется в организме, когда в легких происходит закупоривание важных кровеносных сосудов. Это приводит к опасному повышению давления (легочной гипертензии) и сердечной недостаточности. Без должного лечения пациент может умереть в течение нескольких лет.

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Фото: Piter.tv

