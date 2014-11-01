Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ

Первое место на чемпионате мира в Швеции завоевала Анна Щербакова.

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате мира. Ранее такой результат показывали только спортсмены в парном катании. Это происходило в 1969 и 1988 годах.

В Стокгольме 16-летняя Анна Щербакова стала победительницей ЧМ, набрав за две программы (короткую и произвольную) 233,17 балла (81,00+152,17). Второе место получила ее соотечественница Елизавета Туктамышева, а третьей стала Александра Трусова. Таким образом Россия смогла сохранить максимальную квоту на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что из-за санкций Антидопингового агентства WADA на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России. Для музыкального сопровождения используется часть произведения Петра Чайковского (фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром).

Видео: YT / Первый канал