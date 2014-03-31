Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Россиянка получила от судей 81 балл

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

По итогам своего выступления Щербакова получила от судей 81 балл. Россиянка успешно выполнила такие ключевые моменты, как тройной флип, аксель в два с половиной оборота и каскад лутц-риттбергер.

Второе место заняла фигуристка из Японии Рика Кихира, набравшая 79,08 балла. Тройку лидеров замкнула еще одна российская спортсменка, Елизавета Туктамышева - 78,86 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в столице Швеции с 24 по 28 апреля. Фигуристы из России решением Спортивного арбитражного суда выступают под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на конька.

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Видео: YouTube / CBC Sports