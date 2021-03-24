Госдума России приняла закон о налоговом вычете на фитнес и спорт

Перечень услуг будет определен правительством России.

Госдума России приняла закон о налоговом вычете на доходы физических лиц за занятия спортом и фитнесом. Согласно документу, при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги будет предоставляться вычет из предельной суммы расходов, не превышающих 120 тысяч рублей ежегодно. При ставке налога в 12 процентов максимальный размер "спортивного вычета" может составить 15,6 тысячи рублей в год. При этом услуги должны оказываться организациями или ИП, деятельность которой в данном направлении является ключевой, а сами компании обязаны быть включены в реестр Минспорта. Порядок формирования и ведения перечня будет утвержден кабинетом министров.

Чтобы получить вычет, физические лица должны будут предоставить документы, подтверждающие оплату услуг. Речь идет о копии договора на оказание услуг, кассовый чек в электронной или физической форме. Вычет будет предоставлен только в отношении услуг, внесенных в список, утвержденный правительством.

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