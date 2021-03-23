Госдума приняла во II чтении законопроект о президентских сроках

Депутаты рассмотрели инициативу, которая приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствии с поправками к Конституции.

Госдума России приняла во II чтении законопроект о президентских сроках. На пленарном заседании депутаты одобрили законопроект, который приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствии с поправками к Конституции. В частности, действующий президент РФ получил право вновь претендовать на два срока правления. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас и члены нижней палаты парламента Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Положение, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки текст документа

Напомним, что статья 81 Конституции говорит о том, что право на пост президента РФ получат граждане не моложе 35 лет, постоянно проживающие в стране не менее 25 лет, а также ранее не имевший иностранного гражданства или вида на жительство. Требование не распространяется на лиц, которые имели гражданство страны, которая была принята (возможно, частично, в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом.

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