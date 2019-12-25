Уголовное дело возбуждено из-за утечки данных переболевших СОVID-19 москвичей

МВД ответило на запрос, направленный депутатом Александром Хинштейном.

Уголовное дело возбуждено из-за массовой утечки личных данных переболевших СОVID-19 москвичей. Об этом в собственном Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение лиц, причастных к противоправной деятельности. ответ МВД по региону

Напомним, что ранее российский депутат направил в правоохранительные органы запрос о необходимости проверки ситуации. Начальник столичного главка полиции Олег Баранов уточнил, что в результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 273 УК РФ. Максимальное наказание за создание, использование и распространение вредного ПО предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, штраф в размере до 200 тысяч рублей или зарплаты за 18 месяцев.

Госдума сняла возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих.

Фото: Pixabay.com, Telegram/Александр Хинштейн