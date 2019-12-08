Фигуристка Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе

Она будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

Как сообщает агентство Sport24, российская фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Она будет заниматься в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

По слухам, Трусова была недовольна своим положением в группе Тутберидзе и отсутствием должного внимания со стороны хореографа Даниила Глейхенгауза. Это повлияло на решение фигуристки сменить тренера.

Также отмечается, что в последнее время фигуристки из группы Тутберидзе давно не поддерживали связь с тренером. На данный момент она находится в Детройте и помогает своей дочери.

Напомним, на чемпионате Европы 2020 года в Граце Александра Трусова выиграла бронзовую медаль, набрав 225,34 балла. Золото и серебро также завоевали фигуристки из группы Этери Тутберидзе - Алена Косторная и Анна Щербакова соответственно.

Ранее мы писали, что ледовое шоу Тутберидзе перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Видео: YouTube / Olympic