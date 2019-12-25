Шоу Тутберидзе в Казани перенесли из-за коронавируса

Шоу должно было пройти 30 марта на "Татнефть Арене"

Ледовое шоу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", назначенное на 31 марта, перенесли на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает издание "БИЗНЕС Online".

13 марта президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ввел особый санитарно-эпидемиологический режим сроком до 15 апреля. Также были введены ограничения на спортивные и массовые мероприятия, в связи с чем шоу "Чемпионы на льду" пришлось отменить. Руководство "Татнефть Арены" обещало выделить организаторам площадку в другие даты.

Напомним, шоу "Чемпионы на льду" впервые состоялось 20 апреля 2019 года в Краснодаре. Среди участников - спортсмены, которые выступали в фигурном катании под началом Этери Тутберидзе. В их числе - Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и другие фигуристки.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге также отменили шоу "Чемпионы на льду".

Фото: VK / @eteritutberidze