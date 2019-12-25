Ледовое шоу Этери Тутберидзе в Петербурге отменили из-за коронавируса

Мероприятие перенесено на неопределённую дату.

Шоу тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которое планировалось пройти в Санкт-Петербурге 8 апреля, отменили.

Мероприятие перенесли на неопределённую из-за коронавируса. Об этом сообщили на официальном сайте спортивного комплекса "Юбилейный" и администрации Петербурга.

Перенос связан с постановлением правительства Санкт-Петербурга о запрете массовых мероприятий на территории города с числом участников более одной тысячи человек с 16 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года.

Известно, что на шоу должна была выступить олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.

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