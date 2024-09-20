Сын Плющенко и Рудковской сообщил об осложнениях после выступления с температурой в Петербурге

Александр Плющенко уже готовится к новым тренировкам

Юный фигурист Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, сообщил о развитии отита после выступления в ледовом шоу "Спящая красавица" с температурой 39 градусов. Подросток заявил, что уже идет на поправку и планирует вернуться на лед в понедельник.

Инцидент произошел 3 ноября, когда юный спортсмен вышел на лед несмотря на тяжелое состояние. Как ранее сообщали родители — олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская, — у мальчика всю ночь перед выступлением сохранялась высокая температура, его тошнило, но заменить его в постановке было некому.

Было осложнение на уши — у меня был отит. Но сейчас я иду на поправку! И уже в понедельник выхожу на лед. Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской

Фото: @gnomgnomych / Instagram* (соцсеть запрещена в России, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

При этом сам подросток ранее опровергал информацию о госпитализации, уточняя, что его только осматривала бригада скорой помощи. Родители спортсмена объяснили решение выпустить ребенка на лед нормами профессионального спорта. "По словам Рудковской, жизнь спортсмена часто связана с выступлениями при плохом самочувствии, и такая практика распространена в профессиональном спорте.

Фото: Официальный телеграм-канал Евгения Плющенко