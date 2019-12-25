Сына Рудковской и Плющенко увезли в больницу после шоу в Петербурге

12-летний Александр (Гном Гномыч) откатал номер в шоу «Спящая красавица» в тяжелом состоянии, поскольку заменить его было некому

Александр Плющенко, сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюссера Яны Рудковской, был госпитализирован после выступления в ледовом шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге. Как сообщает "Спорт-экспресс", 12-летний спортсмен вышел на лед с температурой 39 градусов, поскольку заменить его в постановке было некому.

У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали — все. Но деваться некуда, надо кататься. Евгений Плющенко, олимпийский чемпион по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион добавил, что в подобной ситуации вспомнил собственный спортивный опыт, когда приходилось выступать несмотря на плохое самочувствие. Решение о выступлении поддержала и мама мальчика, Яна Рудковская, отметившая, что на чемпионате мира у спортсмена также не было бы возможности отказаться от выхода на лёд, пишет Sport24.

Сегодня мама Яна правильно сказала: "А как быть, если чемпионат мира — а ты в таком состоянии? Нет вариантов!" Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими "нурофенами", и он откатался, герой. Евгений Плющенко, олимпийский чемпион по фигурному катанию

Всё случилось накануне, 3 ноября, когда Евгений Плющенко отметил свое 43-летие. Состояние юного фигуриста сейчас остается под наблюдением врачей, которые оценивают последствия выступления в таком тяжелом физическом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщал, что фигуристка Камила Валиева рассказала о подготовке к выступлениям.

Фото: Telegram / Евгений Плющенко