Гном Гномыч опроверг госпитализацию после шоу Плющенко в Петербурге

Юный фигурист заявил, что решение выйти на лёд в день рождения отца было добровольным.

Сын фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской — 12-летний Александр Плющенко, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, опроверг информацию о своей госпитализации после выступления в ледовом шоу "Спящая красавица". В видео, опубликованном его матерью Яной Рудковской в Telegram-канале, подросток пояснил, что его лишь осмотрела бригада скорой помощи.

Меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, просто скорая приехала осмотреть меня. Александр Плющенко, фигурист

Гном Гномыч подчеркнул, что выход на лёд с температурой стал его осознанным решением, поскольку выпал на день рождения отца — двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Несмотря на возможность замены хореографом, подросток настоял на личном участии в шоу. По словам его мамы, Яны Рудковской, у Александра всю ночь сбивали температуру. К утру её удалось стабилизировать на отметке 37 градусов, пишет 78.ru.

Ну что делать? Вот такая жизнь у него, спортсмена. Его папа тоже катается иногда и на уколах, и на обезболивающих, и на жаропонижающих. Не только его папа, все спортсмены. Яна Рудковская

Ранее Piter.TV сообщал, что сыну Плющенко стало плохо после выступления в ледовом шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге.

Видео: Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская