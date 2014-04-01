Президент вылетел в Питтсбург.

Американский президент Джо Байден споткнулся при посадке в самолет. Об этом сообщили журналисты издания The Hill в собственном аккаунте в Twitter. СМИ опубликовало ролик, сделанный в тот момент, когда глава Белого дома садился на борт, отправляющийся в Питтсбург. На этот раз политик смог сохранить равновесие.

В прессе подчеркнули, что видео сделано в дождливую погоду, поэтому Байден подписался по трапу осторожно. В руках у американского лидера был большой зонт, а также дорожная сумка. Примерно на полпути политик споткнулся, но устоял на ногах. После этого он спокойно преодолел путь и скрылся в самолете.

Напомним, что 19 марта Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Это видео быстро стало вирусным и собрало много ироничных комментариев в социальных сетях.

Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета.

Видео: Twitter / The Hill