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Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

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Политик встал без посторонней помощи и помахал провожающим.

Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Журналисты президентского пула засняли это на видео. Вскоре ролик появился в соцсетях.

Американский лидер готовился к вылету в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борт №1", президент трижды споткнулся. Журналисты предположили, что последний раз он подвернул ногу. Это обернулось падением. Затем Байден встал без посторонней помощи и вошел в самолет.

Напомним, что в конце ноября американский лидер подвернул ногу во время игры с собакой. Он заявил, что щенок поскользнулся на ковре. Пытаясь поймать его за хвост, президент споткнулся о тот же ковер.

Ранее Лукашенко заявил, что у белорусов будут другие президенты.

Теги: джо байден, президент сша, сша, трап самолета
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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