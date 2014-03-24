Политик встал без посторонней помощи и помахал провожающим.

Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Журналисты президентского пула засняли это на видео. Вскоре ролик появился в соцсетях.

Американский лидер готовился к вылету в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борт №1", президент трижды споткнулся. Журналисты предположили, что последний раз он подвернул ногу. Это обернулось падением. Затем Байден встал без посторонней помощи и вошел в самолет.

Напомним, что в конце ноября американский лидер подвернул ногу во время игры с собакой. Он заявил, что щенок поскользнулся на ковре. Пытаясь поймать его за хвост, президент споткнулся о тот же ковер.

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