Спасатели нашли KRI Nanggala 402. Обстоятельства операции уточняются.

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов Бали. Об этом сообщили представители командования Военно-морских сил Индонезии. Начальник штаба рассказал местным журналистам о том, что субмарину KRI Nanggala 402 специалисты обнаружили около острова.

Напомним, что связь с экипажем KRI Nanggala 402 пропала несколько дней назад. Подлодка перестала выходить на контакт после погружения, проводимого в рамках военных учений. На борту субмарины находится по меньшей мере 53 человека.

В поисках объекта принимали участие более 20 судов. Помощь в операции Индонезии оказывают несколько стран, включая представителей России, США, ФРГ, Франции, Индии, Турции и Австралии. Известно, что накануне вечером у подлодки закончился запас кислорода, необходимого для обеспечения жизнедеятельности моряков.

В ВМС Индонезии заявили, что пропавшая подлодка прошла все проверки перед выходом в море.

Фото: YouTube/Noticias Telemundo