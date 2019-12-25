На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода

Субмарина может находиться в 90 км от Бали.

На пропавшей в Индонезии подлодке KRI Nanggala 402 закончился запас кислорода. Об этом рассказали представители местной спасательной службы. В Балтийском море продолжается поисковая операция. Руководитель штаба Военно-морских сил Юдо Маргоно уточнил, что запас воздуха для экипажа субмарины закончился около 3 часов по местному времени 24 апреля (23 часа вечера 23 апреля).

Журналисты с портала Detik информировали читателей, что спасателям удалось зарегистрировать на глубине 50-100 метров электромагнитное излучение. Предположительно, его источником может быть пропавшая подлодка. Глава пресс-службы ВС Индонезии генерал-майор Ахмад Риад рассказал, что в ближайшее время в регион прибудет судно, оснащенное оборудованием, которое способно установить источник излучения.

Специалисты полагают, что пропавшая подлодка находится примерно в 90 км от северного побережья острова Бали.

Более 20 кораблей участвуют в поисках пропавшей подводной лодки в Индонезии. В ВМС Индонезии заявили, что пропавшая подлодка прошла все проверки перед выходом в море.

Фото: YouTube/metrotvnews