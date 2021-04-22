Двигающийся объект нашли под водой в районе, где пропала индонезийская подлодка

Джулиус Видджоджоно объяснил, что поиски субмарины продолжаются.

Двигающийся объект нашли под водой в районе, где пропала индонезийская подводная лодка. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на представителя Военно-морских сил страны Джулиус Видджоджоно. Адмирал уточнил, что спасатели засекли объект при помощи специального гидролокатора на короткое время. Неустановленная цель двигалась со скоростью в 2,5 узла в час. Спустя непродолжительное время военные потеряли контакт с объектом.

Также сотрудники ВМС Индонезии напомнили, что на месте погружения подлодки было зафиксировано нефтяное пятно. Предположительно, оно принадлежит пропавшей подлодке KRI Nanggala-402. Служба продолжает вести поиски в северном направлении от острова Бали, где была потеряна связь с субмариной после ее погружения в воду. В тот момент на борту находились 53 человека.

Напомним, что KRI Nanggala-402 принимала участие в торпедных учениях. Подлодка может находиться на глубине около 700 метров. Индонезия попросила помощь в поисках субмарины у Сингапура и Австралии.

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Видео: YT / metrotvnews