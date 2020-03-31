Единственная подлодка Польши перестала стрелять

У субмарины вышли из строя системы загрузки торпед.

Единственная подлодка, которая находится в штате Военно-морских сил Польши, перестала стрелять. Предположительно, это произошло из-за неполадок, не позволяющих загружать снаряды в торпедные аппараты. Об этот сообщается в блоге bmpd в Livejournal.

Согласно опубликованным данным, поломка произошла в субмарине Orzel 1986 года постройки. Сообщается о выведении из строя всех шести 533-миллиметровых торпедных аппаратов. По словам специалистов это произошло из-за того, что ими долго не пользовались.

Также вышло из строя внешнее торпедопогрузочное устройство, которое предназначается для погрузки снарядов на борт. Перестали полноценно функционировать и системы управления торпедной стрельбой "Мурена-Э", отвечающие за перезарядку аппаратов изнутри субмарины.

По данным bmpd, ранее ВМС Польши объявили тендер на ремонт оборудования субмарины. Но спустя неделю конкурс отменили из-за отсутствия участников. 2 апреля 2021 года тендер объявили снова.

Ранее мы сообщали, что истребитель Су-57 сделают носителем беспилотников.

Фото: Radosław Pioc

