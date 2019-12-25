Истребитель Су-57 сделают носителем беспилотников

Эксперт объяснил, какие дроны будут находиться на борту самолета пятого поколения.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 сделают носителем беспилотников. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал источник в авистроительной отрасли. Эксперт уточнил, что боевой самолет будет на внешней и внутренней подвесках нести группу малых БПЛА. Для управления дронами борт необходимо доработать. Сейчас специалисты занимаются разработкой оборудования и программного обеспечения к нему.

Также создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования. источник агентства

Эксперт заявил, что один самолет Су-57 будет способен нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка разведывательных и ударных беспилотников, а также дронов для радиоэлектронной борьбы. БПЛА будут взаимодействовать по защищенному каналу связи с бортовым комплексом истребителя, а также между собой. Военные полагают, что Су-57 будет сбрасывать дроны перед входом в зону действия системы ПВО противника. Беспилотники создадут помехи для местных радаров, а также перегрузят их ложными целями.

Российский истребитель перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем.

Фото: Минобороны России