Российский истребитель перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем

Самолеты не нарушили воздушную границу России.

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Согласно данным центра, 19 апреля российские радары засекли над Баренцевым морем два самолета, которые приближались к границе России. Для разведки был отправлен истребитель МиГ-31.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря. из сообщения НЦУО

После того как иностранные самолеты удалось развернуть от госграницы России, МиГ-31 успешно вернулся на аэродром базирования. Военные отметили, что нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

Ранее МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном.

Фото: avia.pro