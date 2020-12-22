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Транспортный самолет Ил-114-300 заинтересовал российских военных
Сегодня, 9:35
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phil_k

Транспортный самолет Ил-114-300 заинтересовал российских военных

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Интерес военных вызвала его возможная длительность полета.

Новейший российский турбовинтовой транспортный самолет Ил-114-300 заинтересовал российских военных. Об этом "Российской газете рассказал заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов.

Он считает, что интерес армии России обусловлен уникальными летными характеристиками этого самолета. По словам Ельчанинова, длительность полета Ил-114 превышает восемь часов, что является его особенностью для военных.

Это необходимо для ведения различных типов разведки, ретрансляции сигналов, наблюдения. Длительное нахождение в воздухе при минимальном расходе топлива - это уникальная характеристика.

Андрей Ельчанинов, заместитель председателя коллегии ВПК

Напомним, Ил-114-300 совершил свой первый полет в конце прошлого года. Он может совершать взлет с разных покрытий  взлетно-посадочных полос. Начало поставок самолетов запланировано на 2023 год.

Ранее военный летчик рассказал об особенностях "борта №1" президента России.

Фото: uacrussia.ru

Теги: авиастроение, авиация россии, армия россии, ил-114-300
Категории: Новости России, Лента новостей,

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