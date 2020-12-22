Интерес военных вызвала его возможная длительность полета.

Новейший российский турбовинтовой транспортный самолет Ил-114-300 заинтересовал российских военных. Об этом "Российской газете рассказал заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов.

Он считает, что интерес армии России обусловлен уникальными летными характеристиками этого самолета. По словам Ельчанинова, длительность полета Ил-114 превышает восемь часов, что является его особенностью для военных.

Это необходимо для ведения различных типов разведки, ретрансляции сигналов, наблюдения. Длительное нахождение в воздухе при минимальном расходе топлива - это уникальная характеристика. Андрей Ельчанинов, заместитель председателя коллегии ВПК

Напомним, Ил-114-300 совершил свой первый полет в конце прошлого года. Он может совершать взлет с разных покрытий взлетно-посадочных полос. Начало поставок самолетов запланировано на 2023 год.

Ранее военный летчик рассказал об особенностях "борта №1" президента России.

Фото: uacrussia.ru