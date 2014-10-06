В ICAO не стали комментировать данные о запросе РФ по санкциям в авиаотрасли

Вопрос был поднят после того, как США ослабили давление на авиакомпанию "Белавиа".

В Международной организации гражданской авиации (ICAO) в канадском городе Монреале не стали комментировать информацию о том, что Москва якобы обратилась к этой структуре Всемирной организации по вопросу ослабления санкций против российской авиационной отрасли, введенных ранее рядом государств. Новостное агентство "ТАСС" направило соответствующий запрос. Во вторник, 23 сентября, начинается 42-я ассамблея ICAO. Уильям Райлянт-Кларк пояснил прессе, что о результатах работы на этом мероприятии Секретарит организации сообщит общественности после ее завершения.

политический нейтралитет Секретариата ИКАО, будучи платформой для международного сотрудничества, играет ключевую роль в его работе. Уильям Райлянт-Кларк, сотрудник по вопросам коммуникациям

Напомним, что новостное агентство The Reuters на ссылкой на собственные источники в российском авиасекторе сообщило о том, что Россия якобы намерена на ассамблее ICAO поднять вопрос о снятии западных санкций на запчасти для самолетов и полеты над территориями третьих стран мира. Иностранные журналисты утверждали, что поводом для такого обращения стало решение Вашингтона ослабить санкции, введенные против белорусской авиакомпании "Белавиа".

Фото: pxhere.com