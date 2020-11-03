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Военный летчик рассказал об особенностях "борта №1" президента России
Сегодня, 15:36
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phil_k

Военный летчик рассказал об особенностях "борта №1" президента России

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Самолет разработали отечественные конструкторы.

Генерал-майор Владимир Попов рассказал телеканалу "Звезда" об особенностях президентского лайнера Ил-96-300ПУ. 

Попов заявил, что самолет президента оснащен радиолокационным, радиотехническим, а также оптико-электронным и визуальным контролем. По его словам, нынешнее оборудование лайнера совершеннее, чем когда бы то ни было.

Также, по словам генерал-майора, все компоненты самолеты имеют свои копии на случай внештатных ситуаций. Так, например, даже используя один двигатель, борт номер один способен преодолеть до 800 километров и безопасно приземлиться.

На этом самолете стоят четыре двигателя. Даже если откажут два, он может и набирать высоту, и снижаться, и маневрировать, и выполнять полет.

Владимир Попов, генерал-майор

По словам Попова, разработка президентского лайнера принадлежит отечественным конструкторам. В частности он отметил заслуги доктора технических наук и профессора Генриха Новожилова.

Ранее Россия назвала бомбардировщик ПАК ДА главной ударной силой страны.

Фото: goputin.ru

Теги: борт номер один, владимир попов, президентский лайнер
Категории: Новости России, Лента новостей,

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Голубев Михаил
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