Военный летчик рассказал об особенностях "борта №1" президента России

Самолет разработали отечественные конструкторы.

Генерал-майор Владимир Попов рассказал телеканалу "Звезда" об особенностях президентского лайнера Ил-96-300ПУ.

Попов заявил, что самолет президента оснащен радиолокационным, радиотехническим, а также оптико-электронным и визуальным контролем. По его словам, нынешнее оборудование лайнера совершеннее, чем когда бы то ни было.

Также, по словам генерал-майора, все компоненты самолеты имеют свои копии на случай внештатных ситуаций. Так, например, даже используя один двигатель, борт номер один способен преодолеть до 800 километров и безопасно приземлиться.

На этом самолете стоят четыре двигателя. Даже если откажут два, он может и набирать высоту, и снижаться, и маневрировать, и выполнять полет. Владимир Попов, генерал-майор

По словам Попова, разработка президентского лайнера принадлежит отечественным конструкторам. В частности он отметил заслуги доктора технических наук и профессора Генриха Новожилова.

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Фото: goputin.ru