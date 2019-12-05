Президент Союза архитекторов Петербурга Владимир Попов скончался

Владимир Попов скончался на 92-м году жизни.

Ушел из жизни почетный президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Попов.

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам народного архитектора России. Попов активно работал в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве города, преподавал в вузах.

Владимир Васильевич занимал пост заместителя главного архитектора Ленинграда, на протяжении многих лет был председателем правления, президентом нашего Союза архитекторов, а последние восемь лет — почётным президентом Союза. отметил градоначальник.

Так, при участии Попова построили ансамбли площади Победы и площади Конституции, станции метро "Обухово" и "Садовая-1", Смольная набережная, памятники Александру Невскому в Усть-Ижоре и на площади перед Александро-Невской лаврой. Также Владимир Попов выступил автором Триумфальной арки Победы в Красном Селе.

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Фото: официальный сайт Российской академии художеств