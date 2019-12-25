Ему было 82 года.

В пятницу, 30 октября, в Петербурге скончался выдающийся балетный педагог Геннадий Селюцкий. Ему было 82 года.

Печальную новость рассказала на своей странице в Facebook хореограф Алла Сигалова, которая училась у Селюцкого в Академии Балета имени Вагановой. Причину смерти учителя хореограф не уточнила.

Тяжелая весть пришла сегодня утром из Санкт-Петербурга... Ушел Геннадий Наумович Селюцкий - выдающийся педагог <...> Педагог, который воспитал и воспитывал многих и многих артистов Мариинского театра... и не только. Для меня это уход Учителя, одного из нескольких оставшихся, кто связывал меня с моим детством... Алла Сигалова

Геннадий Селюцкий почти 40 лет солировал в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова, известном сейчас как Мариинский театр. Здесь классический танцовщик исполнил свыше 20 различных балетных партий в "Лебедином озере", "Ромео и Джульетте", "Жизель", "Баядерка" и других известнейших постановках. Селюцкого признали заслуженным деятелем искусств Таджикской ССР, а затем и РФ. В Академии русского балета хореограф преподавал с 1963 года, его выпускниками учениками стали Фарух Рузиматов, Андрис Лиепа, Дмитрий Корнеев и многие другие.

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Фото: mariinsky.ru