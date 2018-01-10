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Скончался актер Театра сатиры Владимир Носачев
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Скончался актер Театра сатиры Владимир Носачев

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Причина смерти актера пока не уточняется.

Скончался актер московского Театра сатиры Владимир Носачев. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт театра.

Владимир Носачев родился 14 апреля 1940 года. В 1966 году он выпустился из Высшего театрального училища имени Щукина. Затем, в 1990 году ему присвоили звание Заслуженного артиста России. Носачева знают по ролям в постановках "Укрощение строптивой", "Интервенция", "Малыш и Карлсон", "Трехгрошовая опера".

С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева.

- сказано на сайте театра

Заслуженный артист проработал в театре 45 лет. Он умер на 81-м году жизни.

Ранее мы сообщили, что Аттенборо обогнал Энистон по числу подписчиков в Instagram.

Фото: Театр сатиры

Теги: владимир носачев, театр сатиры
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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