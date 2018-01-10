Скончался актер Театра сатиры Владимир Носачев

Причина смерти актера пока не уточняется.

Скончался актер московского Театра сатиры Владимир Носачев. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт театра.

Владимир Носачев родился 14 апреля 1940 года. В 1966 году он выпустился из Высшего театрального училища имени Щукина. Затем, в 1990 году ему присвоили звание Заслуженного артиста России. Носачева знают по ролям в постановках "Укрощение строптивой", "Интервенция", "Малыш и Карлсон", "Трехгрошовая опера".

С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева. - сказано на сайте театра

Заслуженный артист проработал в театре 45 лет. Он умер на 81-м году жизни.

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Фото: Театр сатиры