Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры

Он занимал эту должность с 2000 года.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом пишет ТАСС.

Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность. Заявил актер

Артист возглавлял театр с 2000 года. Его заявление об уходе с должности худрука уже направлено в Департамент культуры Москвы. Ширвиндт добавил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром.

Ранее мы писали, что на СТС выходит новый сериал с Еленой Подкаминской.

Фото: Instagram / alexander_shirvindt.fan