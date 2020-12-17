Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом пишет ТАСС.
Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность.
Заявил актер
Артист возглавлял театр с 2000 года. Его заявление об уходе с должности худрука уже направлено в Департамент культуры Москвы. Ширвиндт добавил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром.
Ранее мы писали, что на СТС выходит новый сериал с Еленой Подкаминской.
Фото: Instagram / alexander_shirvindt.fan
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все