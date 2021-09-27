На СТС выходит новый сериал с Еленой Подкаминской

Актриса играет эффектную жену олигарха, которая после исчезновения мужа вынуждена начать новую жизнь в глубинке.

11 октября в эфире телеканала СТС состоится премьера комедийного сериала "Жена олигарха". Главную роль в нем исполнила звезда "Кухни" Елена Подкаминская.

Актриса играет эффектную жену олигарха Альбину Барвашину, которая после исчезновения мужа (Игорь Верник) вынуждена начать новую жизнь в российской глубинке. Она возглавляет обувную фабрику в провинциальном городке. Это единственное, что досталось ей в "наследство" от сбежавшего супруга.

Для этой роли Елена Подкаминская изменила прическу и примерила на себя элегантные образы Виктории Бэкхем и Мелании Трамп.

В сериале также сыграли Ольга Бузова, Никита Джигурда, Владимир Гостюхин и др.

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Видео: пресс-служба СТС