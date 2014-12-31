Вышел новый трейлер фильма "Спенсер" о принцессе Диане

Премьера в России состоится 4 ноября.

Кинокомпания Neon представила новый трейлер фильма "Спенсер" режиссера Пабло Ларраина. Его опубликовали на YouTube-канале кинокомпании.

В основу картины легла история принцессы Дианы, которая покажет ее личную жизнь и развод с принцем Чарльзом. В трейлере показали ее детей, а также королеву Елизавету II и принца Чарльза. Главную роль исполнила актриса Кристен Стюарт.

В России фильм выйдет под названием "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Ее премьера состоится 4 ноября.

Ране мы сообщали, что про основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова снимут сериал.

Видео: YouTube / NEON