Вышел новый трейлер фильма "Спенсер" о принцессе Диане

Кинокомпания Neon представила новый трейлер фильма "Спенсер" режиссера Пабло Ларраина. Его опубликовали на YouTube-канале кинокомпании.
В основу картины легла история принцессы Дианы, которая покажет ее личную жизнь и развод с принцем Чарльзом. В трейлере показали ее детей, а также королеву Елизавету II и принца Чарльза. Главную роль исполнила актриса Кристен Стюарт.
В России фильм выйдет под названием "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Ее премьера состоится 4 ноября.
Ране мы сообщали, что про основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова снимут сериал.
Видео: YouTube / NEON
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