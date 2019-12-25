Про основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова снимут сериал

Сюжет будет основан на книге журналиста Николая Кононова "Код Дурова".

Okko совместно с компанией "Нон-Стоп Продакшн", руководителями которой являются Сергей Мелькумов и Александр Роднянский, запускают производство сериала про основателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает ТАСС.

Сюжет будет основан на книге журналиста Николая Кононова "Код Дурова". Изначально хотели снять полнометражный фильм. Однако потом создатели проекта решили, что история "ВКонтакте" и Telegram, а также противоречивая личность самого Дурова больше подходят формату сериала.

В рамках проекта будет снято не менее восьми серий. Все они выйдут эксклюзивно на сервисе Okko.

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Фото: Instagram / durov