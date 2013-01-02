Вышел трейлер нового фильма о Пушкине "Учености плоды" с Безруковым

Премьера состоится 21 октября.

В сети появился трейлер нового фильма Игоря Угольникова "Учености плоды". Ролик на своей странице в Instagram выложил исполнитель одной из главных ролей Сергей Безруков.

Это история о профессоре литературы Марии Шиллер, которая в годы войны приехала в оккупированное немцами село Михайловское. Вместе с умельцем Сергеем она спасает исторические ценности музея Пушкинских гор, которые пытались вывести в Берлин.

Кроме Сергея Безрукова в картине сыграли Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Анастасия Мельникова и др. Премьера состоится в российском прокате 21 октября.

Ранее была названа дата выхода третьей части "Фантастических тварей".

Видео: Instagram / s_bezrukov