Названа дата выхода третьей части "Фантастических тварей"

Премьера должна была состояться в 2021 году, однако из-за пандемии сроки сдвинули.

Стало известно, когда в прокат выйдет третья часть кинофраншизы "Фантастические твари и где они обитают". По данным издания Deadline, премьера фильма запланирована на 15 апреля 2022 года.

Новый проект получил название "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" (The Secrets of Dumbledore). Релиз фильма должен был состояться в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса сроки сдвинули.

Напомним, что в первых двух частях роль темного волшебника Грин-де-Вальда исполнял Джонни Депп. Однако актера попросили уйти из проекта после проигрыша в суде британскому таблоиду The Sun дела о клевете. Несмотря на это, он получил гонорар в размере 10 млн долларов.

Деппа в третьей части заменит Мадс Миккельсен.

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"