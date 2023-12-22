Снимавшийся на "Ленфильме" Александр Ширвиндт ушел из жизни

Ему было 89 лет.

Сегодня, 15 марта, на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба Смольного.

Более 50 лет Александр Ширвиндт служил Московскому академическому театру сатиры и свыше 20 лет возглавлял его. Артиста многое связывало с Петербургом: он снимался на "Ленфильме", и большим событием в городе всегда становились гастроли Театра сатиры.

Помимо этого, Александр Ширвиндт снялся в более чем 100 фильмах. Зритель будет помнить его по картинам "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Вокзал для двоих", "12 стульев".

По данным tg-канала SHOT, у Александра Ширвиндта были проблемы с сердцем. В 2016 году ему сделали коронарографию, которая показала нарушение ритма сердца в острой стадии. Предварительно, именно это стало причиной смерти артиста.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на 85-м году жизни скончался актер БДТ Валерий Ивченко.

Фото: ВКонтакте / Александр Ширвиндт