В Петербурге на 85-м году жизни скончался актер БДТ Валерий Ивченко

Последняя работа Валерия Ивченко в БДТ – моноспектакль "Кроткая" по повести Ф. М. Достоевского.

В Петербурге на 85-м году жизни скончался народный артист России и Украины, актер Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Валерий Ивченко. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба театра.

БДТ выражает соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кому был дорог Валерий Ивченко. Светлая ему память! Пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова

Валерий Ивченко отучился в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. В БДТ пришел в 1983 году. В театр его пригласил Г. А. Товстоногов.

Последняя работа Валерия Ивченко в БДТ – моноспектакль "Кроткая" по повести Ф. М. Достоевского. За эту роль он стал лауреатом гран-при XII Международном фестивале моноспектаклей "Монокль" в 2019 году.

Кроме того, среди наград актера – Государственная премия СССР, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009 год), звание лауреата театральной премии имени Е. А. Лебедева "За выдающийся вклад в развитие русского национального театрального искусства" (2007 год), медаль А. С. Пушкина "За большой вклад в развитие отечественного театрального искусства", специальная премия "Золотая маска" (2020 год) "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

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Фото: kino-teatr.ru