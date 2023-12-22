В реанимации в Петербурге умер последний участник рок-группы "Зоопарк"

Музыканта не стало сегодня в 09:45.

В Петербурге после тяжелой болезни скончался на 62-м году жизни участник рок-группы "Зоопарк" Валерий Кирилов. Об этом рассказали слушатели объединения в сообществе "Ценители группы "Зоопарк" во "ВКонтакте" 1 марта.

Музыканта не стало сегодня в 09:45. Администраторы сообщества отметили, что "Зоопарк" теперь вместе", и Валерий Кирилов хотел быть похоронен на Волковском кладбище, рядом с могилой лидера "Зоопарка" Михаила Науменко.

Дата и место прощания неизвестны. Информацией поделятся дополнительно.

Валерий Кирилов стал частью "Зоопарка" в 1985 году. Он играл в группе до смерти Михаила Науменко.

Ранее мы сообщали о том, что в 87 лет умер актер Эрнст Романов.

Фото: ВКонтакте / Ценители группы "Зоопарк"