В 87 лет умер актер Эрнст Романов

Он известен по ролям в кинофильмах "Собака на сене" и "Улицы разбитых фонарей".

Скончался российский актёр Эрнст Романов, известный по ролям в кинофильмах "Собака на сене" и "Улицы разбитых фонарей". Об этом сообщила пресс-служба театра имени Андрея Миронова.

Актёр скончался в возрасте 87 лет. Причина смерти, а также место и время прощания с артистом пока что не известны.

Эрнст Романов был ведущим артистом Русского театра Эстонии, участником проектов в Театре Ленсовета, Театре имени А. С. Пушкина и БДТ. Всего на его счету более 200 ролей в кино и на театральной сцене. Он играл в таких фильмах, как "Жизнь Клима Самгина", "Звезда пленительного счастья", "На всю оставшуюся жизнь", "Собака на сене" и других.

На сцене Театра имени Андрея Миронова, Эрнст Романов последний раз воплотил образ Фирса в спектакле "Вишнёвый сад".

Ранее в Петербурге умер актер Константин Капитан.

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Фото: пресс-служба театра имени Андрея Миронова