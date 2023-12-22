В Петербурге умер актер Константин Капитан

Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

В Петербурге на 57-м году жизни скончался актер и юморист Константин Капитан. Соответствующая информация появилась на его странице во "ВКонтакте".

Отмечается, что с Константином Капитаном уже простились. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Константин Капитал появился на свет в 1967 году. Карьеру начал еще в студенческие годы, во время обучения в ЛГИТМиК, в 1997-2002 гг. вел программы в городском клубе "Хали-Гали". Массовому зрителю известен по ролям в картинах "Тайны следствия", "Дорожный патруль", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Такая работа".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге скончалась режиссер монтажа "Ленфильма" Мария Амосова.

Фото: ВКонтакте / Константин Капитан