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В Петербурге умер актер Константин Капитан
Сегодня, 16:13
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В Петербурге умер актер Константин Капитан

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Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

В Петербурге на 57-м году жизни скончался актер и юморист Константин Капитан. Соответствующая информация появилась на его странице во "ВКонтакте". 

Отмечается, что с Константином Капитаном уже простились. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Константин Капитал появился на свет в 1967 году. Карьеру начал еще в студенческие годы, во время обучения в ЛГИТМиК, в 1997-2002 гг. вел программы в городском клубе "Хали-Гали". Массовому зрителю известен по ролям в картинах "Тайны следствия", "Дорожный патруль", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Такая работа". 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге скончалась режиссер монтажа "Ленфильма" Мария Амосова.

Фото: ВКонтакте / Константин Капитан

Теги: константин капитан, умер актер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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