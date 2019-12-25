Польша поддержала санкции США высылкой российских дипломатов. Такое заявление сделали представители внешнеполитического ведомства на официальном сайте. Варшава объявила трех российских граждан персонами нон грата. Они будут высланы из страны в рамках введенных ограничений. Постановление МИД доведено до сведений московских коллег 15 апреля, когда к дипломатам был вызван посол Сергей Андреев. Ему вручили ноту.
Основанием для такого решения послужили нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Польше. Совместно согласованные союзнические решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия России.
пресс-служба МИД Польши
В настоящее время имена трех российских дипломатов, которые будут высланы из страны, не раскрываются. При этом Варшава выразила солидарность с Вашингтоном по административным решениям.
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Фото: Pixabay.com
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