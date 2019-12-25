Три российских дипломата признаны Варшавой персонами нон грата.

Польша поддержала санкции США высылкой российских дипломатов. Такое заявление сделали представители внешнеполитического ведомства на официальном сайте. Варшава объявила трех российских граждан персонами нон грата. Они будут высланы из страны в рамках введенных ограничений. Постановление МИД доведено до сведений московских коллег 15 апреля, когда к дипломатам был вызван посол Сергей Андреев. Ему вручили ноту.

Основанием для такого решения послужили нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Польше. Совместно согласованные союзнические решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия России. пресс-служба МИД Польши

В настоящее время имена трех российских дипломатов, которые будут высланы из страны, не раскрываются. При этом Варшава выразила солидарность с Вашингтоном по административным решениям.

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