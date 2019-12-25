На сайте оборонного ведомства появились новые архивные документы о Второй мировой войне.

Минобороны России доказало ложь Польши о мемориале советским воинам в Тшчанке. Военнослужащие запустили мультимедийный раздел на собственном сайте, посвященный Второй мировой войне. Опубликованы архивные документы, которые доказывают факт того, что на месте демонтированном мемориала погибшим бойцам Красной Армии в городе Тшчанке (Польша), ранее располагалась братская могила, в которой были похоронены советские солдаты. Воины погибли во время освобождения города от захватчиков.

В 1945 году в Тшчанке по инициативе майора Бориса Рубцова на месте братского захоронения воинов Красной Армии на участке появился памятник-мавзолей. Его открыл в сентябре 1945 года вместе с официальной администрацией польского города. Под мемориалом находились останки 56 военнослужащих. Имена 16 советских солдат и офицеров не установлены до настоящего времени. Найдены родственники только трех героев.

Напомним, что в начале сентября 2017 года администрация Тшчанки вычеркнула данный мавзолей из списка военных захоронений. Чиновники заявили, что на данной локации нет останков советских воинов. По мнению России, в нарушении юридических норм и международных соглашений Польша "варварским образом" снесла памятный объект. Сейчас стороны ведут судебную тяжбу о законности действий администрации Тшчанки.

С октября 2017 года в Польше действуют поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или тоталитарного строя. Чиновники сносят советские памятники. Демонтаж коснется порядка 450 объектов, 230 из которых представляют из себя памятники солдатам Красной Армии. Закон не распространяется на кладбища и места захоронения.

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Фото: Минобороны России