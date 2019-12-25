В Петербурге военнослужащие ЗВО почтили память узников концлагерей

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечаемая ежегодно 11 апреля.

Военнослужащие Краснознаменной бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Петербурге, приняли участие в памятных церемониях в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Связисты возложили цветы к монументу братского захоронения советских летчиков, салютная команда произвела залп из стрелкового оружия, присутствующие почтили память узников минутой молчания.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечаемая ежегодно 11 апреля.

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Фото: ЗВО