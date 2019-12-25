  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге военнослужащие ЗВО почтили память узников концлагерей
Сегодня, 12:02
64
nastya960

В Петербурге военнослужащие ЗВО почтили память узников концлагерей

0 0

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечаемая ежегодно 11 апреля.

Военнослужащие Краснознаменной бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Петербурге, приняли участие в памятных церемониях в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Связисты возложили цветы к монументу братского захоронения советских летчиков, салютная команда произвела залп из стрелкового оружия, присутствующие почтили память узников минутой молчания.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечаемая ежегодно 11 апреля.

В ЗВО этой весной планируют призвать 45 тысяч человек

Фото: ЗВО

 

Теги: зво, узники концлагерей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии