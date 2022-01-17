Артиллеристам ЗВО вручили боевые награды за выполнение задач в зоне СВО

Торжественная церемония состоялась на купянском направлении.

Военнослужащим артиллерийских боевых подразделений российской "Западной" группировки войск на передовой линии купянского направления вручили государственные и ведомственные награды за выполнение задач в зоне специальной военной операции. Известно, что солдаты и офицеры получили знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени, медали "За отвагу", медали "За боевые отличия" и "Участник СВО".

Боевые награды были переданы командованием части личному составу непосредственными командирами. Офицеры командования поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость... пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве сообщили журналистам, что сразу после награждения российские военнослужащие из разведывательных подразделений вернулись на занимаемые позиции в целях дальнейшего выполнения задач СВО.

МО РФ сообщило о срыве экипажами танков Т-80БВМ ротации ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России