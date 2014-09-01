МО РФ сообщило о срыве экипажами танков Т-80БВМ ротации ВСУ на краснолиманском направлении

"Центр" выполнил задачу при поддержке беспилотников.

Боевые экипажи танков Т-80БВМ от "Центральной" российской группировки в ходе проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении сорвали ротацию украинских вооруженных формирований, а также дополнительно уничтожили склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МО РФ. Известно, что сведения о силах противника военнослужащие получили от беспилотных летательных аппаратов. Расчеты дронов заметили, что фиксируют в зоне ответственности крупные группы противника.

... Незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. Была сорвана очередная безуспешная ротация украинских вооруженных формирований, уничтожен склад с боеприпасами и позиции с орудием и личным составом. пресс-служба Минобороны РФ

За счет высокой скорости и низкой шумности боевой машины, российские танкисты нанесли серию ударов по ВСУ в лесополосе. Огонь велся 125-мм осколочными снарядами, позволяющими с высокой эффективностью поражать цели как прямой наводкой, так и по навесной траектории.

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 100 военных на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России