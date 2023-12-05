Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки за счет работы штурмовой и армейской авиации совершили огневое поражение по живой силе и технике противника. Боевые мероприятия проводились в районе Приютного по силам 102-й бригады территориальной обороны Украины. При этом Вооруженные силы Украины лишились на на южнодонецком направлении составили около 100 человек убитыми и ранеными. Офицер заметил, что мотострелковые подразделения пресекли действия группы минирования от киевского режима и сорвали ротацию двух бригад ВСУ.

...Пресекли действия группы минирования и сорвали ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого, 118-й бригады территориальной бригады ВСУ в районе Старомайорского. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Эксперт уточнил, что в ходе боевых действий был уничтожен квадроцикл и до 17 боевиков ВСУ. Артиллерия ликвидировала станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" в районе Новомихайловского.

Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России