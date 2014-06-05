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Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Общие потери противника составили до 85 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Поражение живой силе десантно-штурмовой и механизированной бригад противника нанесли в ходе активной обороны при поддержке огня артиллерии в районах Новомихайловки и Угледара. Общие потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, два автомобиля, САУ "Акация" и САУ "Гвоздика".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийской установки "Мста-Б".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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