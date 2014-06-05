Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийской установки "Мста-Б"

Артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы артиллерийской установки "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям украинских войск, а также уничтожают бронированную технику противника. Боевая работа ведется на Авдеевском направлении. Расчеты "Мста-Б" взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов. В результате последней боевой работы российские войска уничтожили боевые машины пехоты "Брэдли" и БМП-2, а также пехоту противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России