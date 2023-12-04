Минобороны: российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили до 95 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

Вооруженые силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ был поражен в районе Липцов. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике механизированной и воздушно-десантной бригад украинских войск в районах Синьковки и Берестового. Потери противника составили до 95 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-С".

Видео: Минобороны России