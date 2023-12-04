  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:21
72
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Купянском направлении

0 0

Потери противника составили до 95 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

Вооруженые силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ был поражен в районе Липцов. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике механизированной и воздушно-десантной бригад украинских войск в районах Синьковки и Берестового. Потери противника составили до 95 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-С".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии