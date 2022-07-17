Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-С"

Артиллеристы уничтожают пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Торнадо-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ. Боевые действия ведутся на Купянском направлении. Также в военном ведомстве отметили, что расчеты РСЗО "Торнадо-С" продолжают наносить точные удары по ключевым военным объектам противника на существенном отдалении от линии боевого соприкосновения.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России