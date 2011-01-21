Минобороны: российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Донецком направлении

При поддержке авиации и огня артиллерии российские войска отразили атаки штурмовых групп противника в районе Клещеевки.

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Огневое поражение по позициям и технике ВСУ было нанесено в районе Авдеевки. При поддержке авиации и огня артиллерии российские войска отразили атаки штурмовых групп противника в районе Клещеевки. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометы 120 калибра в районах Верхнекаменского и Курдюмовки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России