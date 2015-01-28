Военным РФ вручили боевые награды и денежные сертификаты за уничтожение Leoprad 2

Бойцы получили по миллиону рублей от Григория Лепса и Юлии Барановской.

Военнослужащие из "Западно"й группировки сил Вооруженных сил РФ получили сертификаты на выплату денежных средств и боевые награды за уничтожение танков Leopard 2 немецкого производства на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе российского министерства по обороны отметили, сто бойцы сорвали очередную попытку наступления подразделений противника.

На передовых позициях одновременно вручают сразу несколько боевых государственных и ведомственных наград, а также два сертификата на выплату средств за подбитые хваленые танки Leopard 2. Вручают сертификаты, каждый по миллиону рублей, от Григория Лепса и Юлии Барановской. пресс-служба МО РФ

Известно, что первый сертификат вручен боевому расчету противотанкового ракетного комплекса "Корнет", второй - командиру разведывательной группы с позывным "Крестный". Специалисты уничтожили западный танк на купянском направлении с помощью БПЛА "Ланцет". Дополнительно военнослужащие ЗВО получили очередные государственные и ведомственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность.

ВСУ потеряли на Купянском направлении до 125 солдат.

Фото и видео: Минобороны России